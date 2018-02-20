«Челси» – «Барселона»: перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» и «Барса» регулярно организуют спектакль в плей-офф Лиги чемпионов. От их встреч всегда пахнет драмой, переключать на другой матч – преступление. Даже в сериалах на НТВ меньше интриги, чем от встречи «Барса» и «Челси». Маст си.

Кто посмотрит матч по ТВ

Ты не поверишь, но травму получил Вермален: он и Семеду посмотрят матч по сопке. У «Челси» на больничном Баркли, Луис и Бакайоко. Первые два не особо претендуют на основной состав, француз в последних матчах сделал все, чтобы поскорее попасть в дубль.

Никто из парней не висит на карточках – можно спокойно рубить по ногам.

Форма

Если учитывать нынешние показатели команд, то этот матч выглядит боем Кличко с Головкиным – оба крутые бойцы, только один весит на 40 кг больше. «Челси» совсем недавно получил 1:7 от «Борнмута» и «Уотфорда», но сходил к дантисту и вправил челюсть на место.

Лондонцы обязаны думать на два фронта – они все еще могут профукать следующую Лигу чемпионов. У «Барсы» в этом плане все спокойно: они уже вышли в финал Кубка Испании и оторвались от «Атлетико» на 7 очков. В этом сезоне каталонцы проиграли в Примере столько же, сколько у Новосельцева минут в РФПЛ-2017/18.

Кто что сказал

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Мы начнем матч в статусе аутсайдера. Мы должны стремиться играть в свой футбол. Нам известны характерные особенности «Барселоны». Она пытается владеть мячом, доминировать, в каждом матче создает уйму голевых моментов. Надо быть готовыми играть без мяча, плотно обороняться, не терять голову. С мячом мы будем делать то, что умеем, что нарабатывали на тренировках». (официальный сайт УЕФА)

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «У «Челси» есть ярковыраженный стиль игры, как у большинства английских команд. Надо понимать, что мы встречаемся с чемпионом Англии. Будет тяжело, но это важный матч, ведь мы хотим пройти дальше. История имеет значение, но на игру особого влияния не оказывает. Здорово, что имеет место некое соперничество, которое подогревает интерес, но для нас это просто очередной матч Лиги чемпионов».

Лицом к лицу

«Барса» и «Челси» рубились в ЛЧ 12 раз. Пять раз клубы встречались в плей-офф.

«Челси» побеждал чаще – 4 раза. У «Барсы» 3 победы и 5 ничьих.

Лондонцы 8 раз преодолевали 1/8 финала ЛЧ и 4 раза вылетали на этой стадии.

У «Челси» 10 домашних матчей с испанцами в плей-офф еврокубков. Статистика так себе: 4 победы и 6 поражений.

«Барса» добирается до 1/8 финала ЛЧ всегда, начиная с сезона 2004/05. В 11 из 13 случаев «блауграна» проходила дальше.

2 этих поражения каталонцам нанесли английские клубы – «Челси» и «Ливерпуль».

В последних 14 гостевых матчах ЛЧ «Барселона» выиграла лишь 5 раз. При 5 поражениях и 4 ничьих.

Антонио Конте, «Челси»Getty Images

Люди в черном

Обслуживать встречу будет турецкие дружбаны Джюнейта Чакира. 41-летний арбитр работал на четырех матчах этой Лиги чемпионов: в них он показал 14 желтых и ни одной красной карточки, поставив один пенальти.

Чакир уже судил «Челси» в ЛЧ-2017/18: при нем лондонцы сделали «Атлетико» в Мадриде (2:1).

В центре внимания

Покажет класс

«Барселона» – лучший раздражитель для тех, кого воспитала «Барселона». Педро очень умный, заряженный и шустрый парень. У него есть, что доказывает боссам «сине-гранатовых», и он докажет. Поможет Сеск – еще один сынок «блауграны».

Обделается

Перед матчем медиа и болельщики только и обсуждают черную серию Месси в играх с «Челси». Лео неважно даются встречи в Англии, и нет предпосылок, чтобы поправить это: три дуболома в защите, крутой Куртуа, психологический комплекс. От Лео всегда ждут чуда, и когда он не забивает – это автоматически провал.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Котировки букмекеров

Спецов не смущает домашний стадион «Челси» и итальянский тренер, который хорош в двухраундовых противостояниях. «Барселона» приехала в Лондон в ранге фаворита. Если ты не веришь в каталонцев, то можешь на этом заработать.

Победа «Челси»: 3,72

Ничья: 3,46

Победа «Барселоны»: 2,13

Линия на матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

«Челси»

«Барселона»

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