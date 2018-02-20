Перестрелка «Челси» и «Барсы», победа «МЮ» и еще 2 волшебные ставки на Лигу чемпионов

«Челси» – «Барселона» (20 февраля, 22:45)

Ставка: обе забьют за 1,76

В начале нулевых, когда компьютерные игры еще считались опасными и неизученными, издателей обязывали указывать влияние игр на организм. Допустим, на коробке со стрелялкой или гонками писали прямым текстом: «94% – задействование спинного мозга. 6% – задействование головного мозга». Непонятно, кто верил в этот бред, но, наверное, эти данные влияли на выбор мнительных геймеров.

Сейчас аналогичную информацию нужно указывать рядом с прогнозами на футбол. Например, если эксперт сказал, что в первом матче «Челси» и «Барсы» будет закрытый футбол и мало голов, значит, человек просто воспользовался спинным мозгом на все 100%.

Моментов будет много. Голов, вероятно, тоже. Дело в том, что Антонио Конте – не идиот, особенно в тактическом плане. Он понимает, что заблокировать атаку «Барсы» невозможно, потому что матч превратится в арканоид на последнем уровне сложности. Сначала «Челси» поотбивается, потом обязательно пропустит, а затем не сможет нормально сменить схему, раскроется и вытащит из сетки еще один-два мяча – вот так выглядит самый вероятный сценарий, если Конте попытается засушить «блауграну» дома.

АзарGetty Images

Поэтому Антонио сыграет смелее, ярче и гораздо авантюрнее, чем от него ждут. Задача «Челси» на «Стэмфорде» – запихать как можно больше, а потом отобороняться в Каталонии. Миссия «Барсы» и лично Месси – пробить лондонцев на их поле. Следовательно, вариант с ОЗ – самый адекватный: в обеих командах полный порядок и с атакой (чтобы создавать моменты), и с физикой (чтобы биться до свистка).

Так что не надо слушать тех, кому лениво пользоваться извилинами – лучше загрузить на ОЗ и жадно потирать ладошки в ожидании голов.

Пополняем счет и ставим на ОЗ вот здесь

«Бавария» – «Бешикташ» (20 февраля, 22:45)

Ставка: гости получат больше ЖК во втором тайме за 1,88

Букмекеры настолько не сомневаются в триумфе Мюнхена, что даже гол Левандовского оценивают в жалкие копеечки – с такими кофами логичнее отнести эти деньги в банк и подождать тысячу лет, чем ждать банку от Роберта.

ЛевандовскийGetty Images

Но есть крутейшая психологическая ставка. Во втором тайме, когда игра будет сделана, турков подведет их бешеный менталитет. Они начнут хамить, прессовать судью, выпиливать адски грубые подкаты и заниматься другой дичью, которая обеспечит им кучу разноцветных картонок.

У «Баварии», в свою очередь, не найдется никакого резона получать предупреждения и удаления – немцы спокойно доведут матч до разгрома и задумаются о следующей стадии. Вывод: победа «Бешикташа» по ЖК во втором тайме даже надежнее, чем томатный сок в роли средства от похмелья.

Реализовать ЖБ можно и нужно вот тута

«Севилья» – «Манчестер Юнайтед»

Ставка: гости с форой 0 за 1,79

Испанцы – идеальный соперник для Жозе Моуринью. Пройти команду с такой обороной (пятое место в Примере – минусовая разница) ему будет проще, чем найти на голове седой волос. Вопрос лишь в том, сможет ли Особенный настроить «дьяволов» на игру с оппонентом, который по сравнению с «МЮ» выглядит нищим, маленьким и робким клубом.

Жозе МоуриньюGetty Images

Если накачка в раздевалке не сработает, «Юнайтед» запросто расслабится и поплывет, но есть ощущение, что Моур не допустит недооценки: он слишком давно не побеждал в ЛЧ и даже не светился в поздних стадиях, поэтому ему архиважно грохнуть «Севилью» в первой же встрече и обеспечить себе место в четвертьфинале.

Вложиться в уверенную победу «Юнайтед» лучше, перейдя по этой ссылке

А еще:



– «Шахтер» превзойдет «Рому» с форой ноль за 1,8. Во-первых, римляне пережили жесткий кризис – даже после трех побед над аутсайдерами и середняками нельзя диагностировать выздоровление. Во-вторых, в группе «горняки» показали себя ультрадомашней командой – если они справились с «Сити», то порвут и «Рому». В-третьих, от того, сколько еще матчей «Шахтер» проведет в ЛЧ, зависит, за сколько десятков миллионов евро из Украины в Англию переедут местные бразильцы. Так что стимулы явно существенные – надо заливать на хозяев и смотреть, как они замочат итальянского гранда.

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