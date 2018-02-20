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Винченцо Монтелла – о способе остановить Алексиса Санчеса: «Возможно, нам придется его убить»

Монтелла – о способе остановить Санчеса: «Возможно, нам придется его убить»
Eurosport

1 час назад

Очень действенно.

«Севилья» в рамках 1/8 Лиги чемпионов примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».

Перед игрой главного тренера андалусийцев Винченцо Монтеллу спросили о том, как его команда собирается сдержать форварда англичан Алексиса Санчеса. Ответ коуча оказался краток: «Возможно, нам придется его убить».

  • Ответный матч между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 13 марта в Манчестере.
  • Статистика Санчеса за «МЮ» – 5 матчей во всех турнирах, 2 гола, 1 ассист.

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