Eurosport
Винченцо Монтелла – о способе остановить Алексиса Санчеса: «Возможно, нам придется его убить»
Очень действенно.
«Севилья» в рамках 1/8 Лиги чемпионов примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».
Перед игрой главного тренера андалусийцев Винченцо Монтеллу спросили о том, как его команда собирается сдержать форварда англичан Алексиса Санчеса. Ответ коуча оказался краток: «Возможно, нам придется его убить».
- Ответный матч между «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 13 марта в Манчестере.
- Статистика Санчеса за «МЮ» – 5 матчей во всех турнирах, 2 гола, 1 ассист.
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