Гол Лионеля Месси принес «Барсе» ничью с «Челси» в Лиге чемпионов

Антонио Конте выпустил в стартовом составе 11 иностранцев – впервые в плей-офф Лиги чемпионов за «Челси» не сыграл ни один англичанин.

«Барселона» контролировала мяч на старте матча, но затем потеряла инициативу. В первом тайме сначала Виллиан пробил издали в правую штангу, затем с линии штрафной в левую. До перерыва каталонцы владели мячом 71% времени, но ни разу не пробили в створ. У хозяев случился один точный выстрел.

Во второй половине Виллиан поймал мяч после углового и точно засадил в угол – 1:0. На 75-й минуте Андреас Кристенсен сделал неточный пас через штрафную, Иньеста перехватил мяч, выкатил в центр на Месси, Лео сравнял счет – 1:1.

Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 14 марта.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил «Челси» впервые за девять очных встреч.

«Челси» – «Барселона» – 1:1

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