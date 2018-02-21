Getty Images

Гол Лионеля Месси принес «Барсе» ничью с «Челси» в Лиге чемпионов

Гол Месси принес «Барсе» ничью с «Челси»
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Барселоной» – 1:1.

Антонио Конте выпустил в стартовом составе 11 иностранцев – впервые в плей-офф Лиги чемпионов за «Челси» не сыграл ни один англичанин.

«Барселона» контролировала мяч на старте матча, но затем потеряла инициативу. В первом тайме сначала Виллиан пробил издали в правую штангу, затем с линии штрафной в левую. До перерыва каталонцы владели мячом 71% времени, но ни разу не пробили в створ. У хозяев случился один точный выстрел.

Во второй половине Виллиан поймал мяч после углового и точно засадил в угол – 1:0. На 75-й минуте Андреас Кристенсен сделал неточный пас через штрафную, Иньеста перехватил мяч, выкатил в центр на Месси, Лео сравнял счет – 1:1.

«Челси» – «Барселона» – 1:1

Новости Лиги чемпионов, на которые хочется кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 11-го дня Олимпиады-2018

00:43
Популярные видео
«Бостон» реализовывает выходы один на один очень качественно, и это принесло «Брюинс» победу
 352 просмотров9 ч
Ли сотворил потрясающую шайбу, будто он бейсболист. Но «Айлендерс» все равно проиграли
 430 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться