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5 пинков, которыми «Бавария» проводила «Бешикташ» на родину
Турецкий клуб погиб в Мюнхене.
«Бавария» разгромила «Бешикташ» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 5:0.
Гости стояли стеной первые 43 минуты, хотя играли в меньшинстве после удаления за фол последней наджеды Дамагоя Виды. Но все же пропустили под занавес от Томаса Мюллера.
Во втором тайме турецкий клуб ждал крах: на 52-й Коман успешно замкнул прострел Левандовского.
Третий мяч в ворота Агосто влетел от ноги Мюллера, которому ассистировал Киммих.
Завершил веселье «Баварии» Левандовский, отметившийся дублем. Первый раз он закинул на добивании.
Второй – почти на добивании.
- Ответный матч состоится 14 марта в Турции.
- Еще в одном матче дня «Челси» сыграл вничью с «Барселоной (1:1).
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