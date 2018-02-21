Getty Images

5 пинков, которыми «Бавария» проводила «Бешикташ» на родину

5 пинков, которыми «Бавария» проводила «Бешикташ» на родину
Eurosport

6 ч. назад

Турецкий клуб погиб в Мюнхене.

«Бавария» разгромила «Бешикташ» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 5:0.

Гости стояли стеной первые 43 минуты, хотя играли в меньшинстве после удаления за фол последней наджеды Дамагоя Виды. Но все же пропустили под занавес от Томаса Мюллера.

Во втором тайме турецкий клуб ждал крах: на 52-й Коман успешно замкнул прострел Левандовского.

Третий мяч в ворота Агосто влетел от ноги Мюллера, которому ассистировал Киммих.

Завершил веселье «Баварии» Левандовский, отметившийся дублем. Первый раз он закинул на добивании.

Второй – почти на добивании.

  • Ответный матч состоится 14 марта в Турции.
  • Еще в одном матче дня «Челси» сыграл вничью с «Барселоной (1:1).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Барселона» отскочила, Конте все равно гений

02:23
Популярные видео
Все медали 11-го дня Олимпиады-2018
1 318 просмотров15 ч
«Бостон» реализовывает выходы один на один очень качественно, и это принесло «Брюинс» победу
 396 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться