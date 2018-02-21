5 пинков, которыми «Бавария» проводила «Бешикташ» на родину

«Бавария» разгромила «Бешикташ» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 5:0.

Гости стояли стеной первые 43 минуты, хотя играли в меньшинстве после удаления за фол последней наджеды Дамагоя Виды. Но все же пропустили под занавес от Томаса Мюллера.

Во втором тайме турецкий клуб ждал крах: на 52-й Коман успешно замкнул прострел Левандовского.

Третий мяч в ворота Агосто влетел от ноги Мюллера, которому ассистировал Киммих.

Завершил веселье «Баварии» Левандовский, отметившийся дублем. Первый раз он закинул на добивании.

Второй – почти на добивании.

Ответный матч состоится 14 марта в Турции.

Еще в одном матче дня «Челси» сыграл вничью с «Барселоной (1:1).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме