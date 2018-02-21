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Лионель Месси впервые в жизни забил «Челси»
Для осуществления мечты аргентинцу потребовалось девять матчей.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поразил ворота «Челси» в матче 1/8 Лиги чемпионов.
Для аргентинца этот мяч стал первым в играх против клуба из Лондона: Лео забил «синим» лишь в девятом матче.
- На счету Месси стало 4 гола и 1 ассист в 7 матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.
- Ответный матч пройдет на «Камп Ноу» 14 марта.
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