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Долгожданный гол Месси и плевок Виллиана, которые оставили массу вопросов перед игрой на «Камп Ноу»

Долгожданный гол Месси и плевок Виллиана, которые оставили массу вопросов перед игрой на «Камп Ноу»
Eurosport

1 час назад

Кто кого?

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1.

В стартовые 45 минут Виллиан обстучал обе штанги ворот Тер Штегена. Сначала бразилец зарядил по правой.

Затем – по левой.

На 62-й минуте Азар удобно выкатил мяч бразильцу после розыгрыша углового, и тот наконец-то нашел щелочку.

Игра шла по сценарию «Челси», но команда Конте сама устроила себе проблемы. Кристенсен обрезался перед штрафной и подарил мяч Иньесте. Андрес сделал гол для Месси.

  • Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Для этого ему понадобилось 9 матчей.
  • Ответная игра между командами пройдет 14 марта.

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