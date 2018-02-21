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Долгожданный гол Месси и плевок Виллиана, которые оставили массу вопросов перед игрой на «Камп Ноу»
Кто кого?
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» и «Барселона» сыграли вничью – 1:1.
В стартовые 45 минут Виллиан обстучал обе штанги ворот Тер Штегена. Сначала бразилец зарядил по правой.
Затем – по левой.
На 62-й минуте Азар удобно выкатил мяч бразильцу после розыгрыша углового, и тот наконец-то нашел щелочку.
Игра шла по сценарию «Челси», но команда Конте сама устроила себе проблемы. Кристенсен обрезался перед штрафной и подарил мяч Иньесте. Андрес сделал гол для Месси.
- Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Для этого ему понадобилось 9 матчей.
- Ответная игра между командами пройдет 14 марта.
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