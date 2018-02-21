Падение османов. Хамес, турецкий болельщик и прочие неудачники матча «Бавария» – «Бешикташ»

Атиба Хатчинсон

Капитан «черных орлов» провел бестолковый матч, но главный фейл он допустил уже на 16-й минуте. Нелепый пас назад Хатчинсона привел к фактическому выходу Роберта Левандовского один на один.

Да, формально «Бешикташ» похоронил Домагой Вида, но после такой подставы от капитана у него не было иных вариантов, кроме фола последней надежды.

16 минут – слишком малый отрезок, чтобы о чем-то судить, но ведь «Бешикташ» действительно очень хорошо начал игру. Ну а в меньшинстве на «Альянц Арене» делать нечего.

Фабрисио Агосто

30-летний вратарь совершил несколько знатных сэйвов и вообще оказался в «Бешикташе» единственным светлым пятном, хотя и играл в отличие от партнеров в черной майке.

Но сглаз коснулся и его. После такого разгрома никто не вспомнит, как «Бешикташ» хорош был по осени, и никто не вспомнит, как круто сыграл Агосто. Запомнятся только пять голов, из которых на его совесть можно повесить только четвертый.

Фабрисио АгостоImago

Весь «Бешикташ»

Серьезно, чемпионам Турции нужно почистить карму или купить оберег от сглаза, так как на них явно наложил порчу кто-то из соперников. Вначале команда Шенола Гюнеша попала в весьма ровную группу, где хоть и не было явного фаворита, но и не нашлось ни одного слабака, присутствие которого автоматически гарантирует тебе 4-6 очков. Туркам достались полуфиналист прошлой ЛЧ «Монако», крепкий кубковый боец «Порту» и сенсация сезона-2016/17 «РБ Лейпциг».

«Бешикташ» не проиграл ни одного матча и уверенно вышел с первой строчки, установив рекорд по очкам для турецкого футбола. И все это для того, чтобы попасть на сильнейшую команду из занявших вторые места и почувствовать себя в шкуре «Арсенала».

Хамес Родригес

Колумбиец был активен, сделал 3 обостряющие передачи, совершил 1 перехват и выиграл два единоборства. За все свои усилия Хамес был награжден одной из глупейших травм сезона.

В конце первого тайма у Томаса Мюллера не получился удар, и на пути тяжелого мокрого мяча некстати оказалась голова Родригеса.

Скорее всего, у Хамеса сотрясение, тем более, ему уже ставили такой диагноз в ноябре. Тогда он пришел в норму всего за пару дней, но как сложится сейчас – неизвестно.

Эрдем Бесли

Кто это? А это тот самый дядя, который потратил пятизначную сумму на 127 биллетов, чтобы посмотреть с друзьями вынос «Бешикташа» на «Альянц Арене», но в итоге, скорее всего, смотрел игру дома.

Не оставляйте важные предметы на крыше автомобилей.

«Бавария» – «Бешикташ» – 5:0

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