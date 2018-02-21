Виллиан – лучший игрок «Челси». Он прибил «Барселону» и Лионеля Месси в Лиге чемпионов

Вся интрига матча «Челси» и «Барселоны» крутилась вокруг Лионеля Месси. Людям наплевать, уволят ли Конте при невыходе в четвертьфинал, что там Суарес и отрепетирует ли Азар гол каталонцам, чтобы исполнять такое же в Класико – главное, чтобы Лео положил «синим». Он уходил без гола восемь игр с «Челси» подряд, поэтому следить за ним было интереснее, чем за остальными.

Пока Месси пощипывала орда защитников, лучшим игроком встречи стал другой человек. Тот, от которого совсем не ждешь. Внешне расслабленный, совсем не боец, дриблер и герой неважных матчей. Виллиан по-настоящему удивил, после такой игры на его действия смотришь действительно по-другому.

Бразилец кажется насквозь ролевым футболистом. Вроде бы умеет все, но делает это в двух матчах из пяти. Слишком техничный для плеймейкера и недостаточно тонкий для вингера, смещающегося в центр. Достаточно трезвый, чтобы не превратиться в типичного латиноса, и недостаточно безбашенный, чтобы в его игру можно было влюбиться. Ровно полтора доказательства, что вокруг него можно строить команду – лучше сделать 22-го номера приправой, специей, закуской, но точно не основным блюдом.

Виллиан («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»)Getty Images

При этом именно Виллиан делает из «Челси» тех бойцов, которые берут трофеи. В безумно сложном матче с «Барселоной» бразилец разгонял атаки, когда защитники сконцентрировались на Азаре в центре нападения. Перекос лидерства на поле наверняка придумал Антонио Конте еще до стартового свистка. Если это была ловушка алленаторе «синих», то Виллиан идеально сработал в качестве того механизма из мышеловки, перерубающему голову мышке.

90 минут креативщика на «Стэмфорд Бридж» против каталонцев были прекрасны сами по себе – 4 удара, 1 гол, 2 штанги. 5 обводок за тайм – на 2 больше, чем у всей «Барселоны» вместе взятой. И это в матче, когда «Челси» казался даже не медленным, а медленно думающим. Конте четко рассчитывал на контратаки, но каждый разворот лондонцев к воротам Тер Штегена проходил с дичайшим скрипом. Совсем пропал с радаров Педро, почти не подключались вперед Алонсо и Мозес, на Азаре висели защитники, поэтому у хозяев оставался один вариант, и он работал.

После перерыва Виллиану нужно было лишь поправить прицел, выждать момент и поточнее пульнуть. 6 из 9 мячей бразильца в Лиге чемпионов залетели в сетку из-за штрафной – он не нападающий, ему интереснее придумывать, а не завершать. Дальние удары чаще случаются от бессилия, безыдейности всей системы, когда команда встала у ворот и никак не разыграет до верного. Для таких гвоздей и нужен Виллиан.

Бразилец был лучшим в «Челси» в том сезоне, когда из-под ног валилось все. В чемпионате-2015/16 в раздевалке «Стэмфорд Бридж» уже не выносили давления Моуринью, Азар потерял магию в бутсах, поэтому лидером стал парень с 22-м номером. За той командой было неловко наблюдать, потому что после титула сыпалось буквально все.

Виллиан, «Челси»Eurosport

Виллиан идеален для таких ситуаций – как Тони Пьюлис вечно вытаскивает клубы из зоны вылета, так и бразилец превращает безнадежные случаи в местами симпатичные и привлекательные победы. WhoScored показывает, что любимая позиция вингера в «Челси» – запасной, 17 матчей на лавке против 16 в старте. Его энергии хватает для нового импульса, когда партнерам трудно.

Второй случай: если команда сберегает электричество, бережно хранит его внутри матча и не выплескивает на гром из атак или на плотную оборону у штрафной. Тогда у «синих» есть резервы, чтобы выпрямиться и выписать сопернику плетей – этого «Барса» ждала 90 минут и успокоилась ближе к финалу, когда оба клуба согласились на ничью.

Не стоит ждать от Виллиана феерии в ответке на «Камп Ноу». За ним прицепятся Пике или Умтити (возможно, даже вместе) и выбьют из него дух. Бразилец плохо играет под давлением или в атмосфере ожидания больших свершений. «Брайтон» и «Халл», пострадавшие от него за последний месяц, – идеальные соперники для 22-го номера. Но получите ультраматч от Виллиана, если только забудете о нем. Он – игрок высочайшего класса, если бы жил 90 минут в состоянии недооцененности. Но его волшебство исчезает даже после каждого подобного текста.

«Челси» – «Барселона» – 1:1

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