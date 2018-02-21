В матче Лиги чемпионов с «Челси» Лео Месси ударил всего один раз. Худший результат за сезон

В матче 1/8 Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Челси» (1:1).

Форвард каталонцев за весь матч всего раз пробил по воротам лондонцев. Это худший показатель для аргентинца в сезоне, если учитывать матчи без замен.

В чемпионате Испании-2017/18 Месси бьет в среднем 5,6 раза за 90 минут. В Лиге чемпионов-2017/18 – 5,7 раза.

Несмотря на это, единственный удар Месси принес «Барселоне» ничью на «Стэмфорд Бридж».

Гол в ворота «Челси» стал для Лионеля Месси первым в карьере в матчах против «синих».

Ответный матч команды провведут 14 марта.

Подписывайся на наш канал в телеграме