Тьерри Анри: «Если Неймару хочется выйти из тени Месси, ему надо сменить вид спорта»

Экс-форвард «Барселоны» уверен, что у другого экс-форварда «Барселоны» ничего не получится.

«Я точно не знаю – ушел ли Неймар из «Барсы» только из-за того, чтобы выйти из тени Месси. Все игроки в тени Месси – это факт. Если Неймар хочет оттуда выйти, ему надо сменить вид спорта», – цитирует Анри Marca.

Неймар ушел из «Барсы» летом за 222 млн евро.

У него 19 игр в чемпионате Франции-2017/18, 20 мячей и 14 ассистов.

Анри играл за «Барселону» с 2007 по 2010 годы.

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