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У Умтити такая чувствительная кожа, что у него заболело лицо, хоть Самюэля никто и не трогал
В «Барсе» научат и не такому.
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).
В одном из эпизодов защитник «Барсы» Самуэль Умтити продемонстрировал актерские навыки, которые он приобрел за время выступлений в Каталонии.
- Ответная игра между командами пройдет 14 марта в Барселоне.
- Статистика Умтити в ЛЧ-2017/18 – 6 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 0 желтых карточек.
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