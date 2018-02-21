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У Умтити такая чувствительная кожа, что у него заболело лицо, хоть Самюэля никто и не трогал

У Умтити такая чувствительная кожа, что у него заболело лицо, хоть Самюэля никто и не трогал
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

В «Барсе» научат и не такому.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

В одном из эпизодов защитник «Барсы» Самуэль Умтити продемонстрировал актерские навыки, которые он приобрел за время выступлений в Каталонии.

  • Ответная игра между командами пройдет 14 марта в Барселоне.
  • Статистика Умтити в ЛЧ-2017/18 – 6 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 0 желтых карточек.

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