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«Я делаю то, что считаю правильным». Юпп Хайнкес ответил Арьену Роббену

«Я делаю то, что считаю правильным». Хайнкес ответил Роббену
Eurosport

2 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Босса «Баварии» не интересует мнение игроков.

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес ответил на претензии полузащитника Арьена Роббена, который выразил недовольство тем, что остался в запасе на матч с «Бешикташем» (5:0).

«Я делаю то, что считаю правильным. Все должны смириться с этим», – приводит слова Хайнкеса Marca.

  • Роббен вышел на замену на 44-й минуте из-за травмы Хамеса Родригеса.
  • Хайнкес возглавил «Баварию» по ходу сезона-2017/18, сменив Карло Анчелотти.

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