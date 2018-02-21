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«Я делаю то, что считаю правильным». Юпп Хайнкес ответил Арьену Роббену
Босса «Баварии» не интересует мнение игроков.
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес ответил на претензии полузащитника Арьена Роббена, который выразил недовольство тем, что остался в запасе на матч с «Бешикташем» (5:0).
«Я делаю то, что считаю правильным. Все должны смириться с этим», – приводит слова Хайнкеса Marca.
- Роббен вышел на замену на 44-й минуте из-за травмы Хамеса Родригеса.
- Хайнкес возглавил «Баварию» по ходу сезона-2017/18, сменив Карло Анчелотти.
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