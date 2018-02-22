Давид де Хеа выиграл в воздухе больше, чем Крис Смоллинг. 17 цифр о ничьей «Ман Юнайтед» и «Севильи»

25 – ударов нанесли игроки «Севильи» по воротам «МЮ»

1 – раз в створ пробили парни в лого «Юнайтед» на груди

1 – воздушную дуэль выиграл Давид де Хеа. Это больше, чем у Криса Смоллинга

Давид Де ХеаGetty Images

100% - точных передач отдал в ноги партнерам Крис Смоллинг

1 – из семи последних раундов плей-офф проходил «Манчестер Юнайтед» при равном счете в ЛЧ

8 – сэйвов сделал Давид де Хеа – личный рекорд в этой Лиге чемпионов

0 – раз Алексис Санчес коснулся мяча в штрафной «Севильи» в первом тайме

Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

3 – обводки сделал Поль Погба до перерыва, хотя вышел на замену на 17-й минуте

15 – матчей «Манчестер Юнайтед» не забивает в матчах с испанскими командами

46 – ударов нанесли игроки «МЮ» в последних пяти матчах

Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»), «Севилья»Getty Images

80 – ударов нанесли соперники в матчах с «МЮ» в последних пяти матчах

10 – голевых моментов создал Эвер Банега в матче против «Манчестера»

9 – матч из 11 «Манчестер Юнайтед» проводит на ноль. На 3 больше, чем любая команда АПЛ

1 – игру в Лиге чемпионов «Севилья» проводит без забитого мяча

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»)Eurosport

18 – матчей подряд андалусийцы забивали на «Рамон Санчес Писхуан»

22 – безголевую ничью играет «Манчестер Юнайтед». Это рекорд турнира, англичане делят его с »Миланом»

3 – англичанина в ЛЧ были моложе Скотта Мактомини в стартовом составе. Это Уэйн Руни, Фил Невилл и Фил Джонс

«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

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