Что окружало матч «Шахтера» с «Ромой»

Еще перед матчем в Харькове произошла стычка местных болельщиков с приезжими. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях. Кажется, конфликт возник на площади Свободы. В ходе драки использовались кирпичи и петарды. Потом ломанулись полицейские, чтобы эвакуировать римских фанатов – их и правда было предостаточно.

Вечером на стадион пришло 35 тысяч человек. Очень круглое число для чемпионата, где средняя посещаемость последнего тура не доскребла и до двух тысяч.

Ярослав Ракицкий сыграл 300-й матч за свой клуб. Он воспитанник «Шахтера» и ему уже 28 – а казалось, вот совсем недавно дебютировал с «Сивасспором». В 2009-м защитник дебютировал в большом футболе и с тех пор провел 300 пламенных и не только встреч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 28 голевых передач. За это время Ракицкий стал шестикратным чемпионом Украины, четырехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка.

«Шахтер» в принципе не самый удобный соперник для «Ромы». Всего они встречались пять раз (все разы – в Лиге чемпионов). В 2006-м римляне изрешетили горняков у себя дома 4:0, но с тех пор их будто прокляли: ни одной победы. Украинцы громили итальянцев, выцарапывали победы в конце, а теперь еще вот и наказали за первый тайм. Именно поэтому «Шахтер» котируется выше: и по рейтингу УЕФА, и по сознанию адекватных болельщиков.

«Шахтер» – «Рома» – 2:1

Вообще вся Лига чемпионов