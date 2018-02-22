Оговорка по Фреду. Донецкий «Шахтер» выжил после войны и эволюционировал в Лиге чемпионов

Вопросы таможенников и пограничников на русской и украинской границе отличаются радикально. «Сало везете? В Москве его очень не любят», – поморщился таможенник с двуглавым орлом на груди в Брянске. «Оружие, наркотики?» – строго поинтересовался широкоплечий украинец с автоматом при проверке документов два дня спустя на подъезде к Харькову.

В первом тайме «Шахтер» выглядел салом из морозилки. Зима в этом году на Украине выдалась очень теплой, но в день игры неожиданно похолодало – минус семь ниже нуля. Мороз и отсутствие соревновательного тонуса в течение почти трех месяцев зажали бразильцев «Шахтера» настолько, что до перерыва они ни разу не стукнули в створ ворот вратаря сборной Бразилии Аллисона. Не помогла даже голосистая группа поддержки – за «Шахтер» дружно топили жены Тайсона, Феррейры, Марлоса и Исмаили.

У команды Фонсеки атрофировался переход из обороны в атаку и заржавела фланговая игра. К тому же перед перерывом притаившегося в вип-ложе экс-тренера «Шахтера», а сейчас сборной Турции Мирчу Луческу порадовал забетонировавший место в основе «Ромы» во втором круге Серии А Дженгиз Юндер. 20-летний вингер проткнул Пятова после очередного сбоя в центре обороны горняков и вышел на второе место в списке самых юных бомбардиров «волков» в Лиге чемпионов. Моложе него только Антонио Кассано.

«Шахтер» по делу проиграл первый тайм и потерял в компенсированное время центрального защитника Кривцова. Показалось, что горнякам не помогло бы даже превращение тренера Фонсеки в Зорро – с этим киногероем сравнили Пауло, когда команда вышла в плей-офф. Чуда не понадобилось. За годы кочевой жизни после конфликта на Донбассе «Шахтер» продал игроков на 99,7 миллиона евро, но вместо того, чтобы полететь в пропасть, приспособился к новым условиям и эволюционировал. Чемпионов Украины хорошо принимали во Львове, а теперь вдохновила харьковская публика – энергетика здесь сопоставима по килоджоулям с той, что качала «Донбасс Арену».

Фанаты РомыGetty Images

В Харькове по-прежнему сильно скучают по обанкротившемуся «Металлисту» – на трибунах полно фанатов с розами местного клуба, который сейчас выступает во второй лиге под названием «Металлист 1925». Это не мешает харьковчанам и болельщикам из других городов наводнять клубный магазин «Шахтера» – его продукция не менее востребована, чем несколько лет назад, когда горняки рвали топ-клубы Европы в Донецке.

Свернуть горы. Русским клубам надо брать пример с донецкого «Шахтера»

В этом сезоне «Шахтер» выиграл все матчи на «Металлисте» в Лиге чемпионов – в Харькове навалял «Наполи» и «Фейенорду», здесь же первое поражение в сезоне горняки оформили «Манчестер Сити». Перевернуть игру помогли болельщики – после перерыва команда Фонсеки наконец-то оттаяла, зашипела и поджарила «Рому» на медленном огне. Добавила жару на центральной трибуне колоритная группа поддержки «Шахтера».

«Мы не имеем отношения к клубу – простые болельщики. Нас объединяет любовь к «Шахтеру», – гордо прокричал лидер группы. За пять минут после перерыва оживший бразильский легион при поддержке украинцев трижды шкрябнул Аллисона, а затем и сравнял счет. Ракицкий отметил 300-й матч за «Шахтер» шикарным проникающим пасом на Феррейру.

Информация диктора о нашпигованной 35 тысячами зрителей арене настолько вскипятила болельщиков и игроков «Шахтера», что Марлос скинул перчатки и заработал штрафной. Бернард воспользовался занятостью шотландского арбитра при установке стенки и сгреб пену с исчезающим спреем на полметра ближе к воротам. Вышло идеально. Фред забил победный мяч четким ударом со стандарта и накинул к трансферной стоимости еще десяток миллионов евро – «Шахтер» правильно поступил, что не отдал бразильского опорника Гвардиоле зимой.

«Шахтер» не отпустило до последних минут, но Феррейра и Марлос не забили и сохранили интригу. Домашняя победа в один мяч, да еще и волевая – тоже неплохо. В последний раз «Рома» попала в Лиге чемпионов в матче, в котором забила первой, в 2011-м, когда «волков» наказали дончане.

«Жаль, что не забили третий мяч. В Риме «Шахтеру» поможет быстрый гол», – дала установку на ответку жена Феррейры. Для этого на «Олимпико» понадобится более быстрая разморозка, чем в Харькове.

«Шахтер» – «Рома» – 2:1

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