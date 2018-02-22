«Могу я обнять вас?» Жозе Моуринью разнежился, когда его спросили про Мактомини, а не про Погба

«МЮ» сыграл в нулевую ничью на выезде «Севильей». Стартовый состав манкунианцев удивил наличием 21-летнего Скотта Мактомини при отсутствии Поля Погба, который, по слухам, хочет сменить клуб. На пресс-конференции Жозе Моуринью утомили:

«Перед матчем мне уже задали три-четыре вопроса про Погба. Я очень уважаю вас и вашу работу, но на вашем месте я бы спрашивал про фантастическую игру Скотта Мактомини».

Позже на флэш-интервью Особенного ждал сюрприз.

– Скотт Мактомини вышел в стартовом составе в Лиге чемпионов всего лишь во второй раз. Вы ему доверились. Хорошо ли он сыграл?

– Могу я обнять вас? Спасибо. Спасибо вам. Вот это вопрос. Я был сейчас на пресс-конференции, и все вопросы были про Поля Погба. Вопросы должны быть про этого парня. Я считаю, что он провел фантастический матч и все сделал хорошо. Скотт оказал огромное давление на Банегу. Было очень важно остановить плеймейкера «Севильи». Скотт был надежен при владении мячом. Он был великолепен.

В феврале появилась информация, что у Погба конфликт с Моуринью. Француз не отыграл полностью ни один из последних четырех матчей. Дважды он менялся по ходу игру, дважды выходил на замену.

13 марта «МЮ» и «Севилья» встретятся вновь на «Олд Траффорд».

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