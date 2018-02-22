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Эден Азар: «Сказал Виллиану, что лучше забить, чем стрелять по штангам»

Азар: «Сказал Виллиану, что лучше забить, чем стрелять по штангам»
Eurosport

27 мин. назад

Лидер «Челси» нашел отличные слова для мотивации бразильца.

Атакующий игрок «Челси» Эден Азар поделился словами, которые сказал Виллиану перед началом второго тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Я сказал ему, что во втором тайме лучше забить гол, чем стрелять по штангам. И он забил», – пошутил Эден Азар, слова которого приводит rtbf.be.

  • Матч на «Стэмфорд Бридж» завершилася со счетом 1:1. Но в Испании все будет иначе.
  • На гол Виллиана каталонцы ответили выстрелом Лео Месси.

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