Эден Азар: «Сказал Виллиану, что лучше забить, чем стрелять по штангам»

Атакующий игрок «Челси» Эден Азар поделился словами, которые сказал Виллиану перед началом второго тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Я сказал ему, что во втором тайме лучше забить гол, чем стрелять по штангам. И он забил», – пошутил Эден Азар, слова которого приводит rtbf.be.

Матч на «Стэмфорд Бридж» завершилася со счетом 1:1. Но в Испании все будет иначе.

На гол Виллиана каталонцы ответили выстрелом Лео Месси.

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