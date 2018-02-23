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Гути: «Если Неймар хочет прогрессировать, он должен перейти в «Реал» из «ПСЖ»

Гути: «Если Неймар хочет прогрессировать, он должен перейти в «Реал»
Eurosport

27 мин. назад

Иного выбора нет.

Бывший футболист и действующий тренер молодежной команды «Реала» Гути посоветовал Неймару перейти в «Реал».

«Думаю, Неймар перейдет в «Реал». Он был в таком большом клубе, как «Барселона», а теперь перешел в другой – в «ПСЖ». Но вы его видите только в Лиге чемпионов.

«Реал» – это все, чего ему не хватает. Если Неймар хочет прогрессировать и развиваться дальше, то он должен перейти в «Реал», – сказал Гути Cadena Ser.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 млн евро.
  • С января циркулируют слухи о желании бразильца перейти в «Реал», хотя сам футболист это отрицает.

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