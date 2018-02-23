Other Agency

Ультрас «ПСЖ» накачали Мбаппе, Силву и других игроков перед мочиловом с «Реалом» в Лиге чемпионов

Ультрас «ПСЖ» накачали Мбаппе, Силву и других игроков перед мочиловом с «Реалом»
Eurosport

19 мин. назад

Роналду – готовься.

Лидеры «ПСЖ» Тьяго Силва, Дани Алвес, Маркиньос и Килиан Мбаппе встретились с ультрас клуба на тренировочной базе Camp des Loges в Париже.

Болельщики подержали команду и мотивировали на победу над «Реалом» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет Marca.

«Мы хотим, чтобы игроки «Реала» узнали, как болеют в Париже. Приглашаем всех прийти на стадион, устроить незабываемый перфоманс и поддержать наших игроков», – заявил на встрече один из поклонников команды.

  • Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» парижане проиграли со счетом 1:3.
  • Ответная игра пройдет на «Парк де Пренс» в Париже 6 марта.

Будь в контакте со спортом

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне

01:48
Популярные видео
Все медали 14-го дня Олимпиады-2018
1 923 просмотров4 ч
Овечкин очень старался и сделал ассист, но «Вашингтон» все равно слил «Флориде»
 390 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться