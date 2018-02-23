Ультрас «ПСЖ» накачали Мбаппе, Силву и других игроков перед мочиловом с «Реалом» в Лиге чемпионов

Лидеры «ПСЖ» Тьяго Силва, Дани Алвес, Маркиньос и Килиан Мбаппе встретились с ультрас клуба на тренировочной базе Camp des Loges в Париже.

Болельщики подержали команду и мотивировали на победу над «Реалом» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет Marca.

«Мы хотим, чтобы игроки «Реала» узнали, как болеют в Париже. Приглашаем всех прийти на стадион, устроить незабываемый перфоманс и поддержать наших игроков», – заявил на встрече один из поклонников команды.

Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» парижане проиграли со счетом 1:3.

Ответная игра пройдет на «Парк де Пренс» в Париже 6 марта.

Будь в контакте со спортом