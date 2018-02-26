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Система видеоповторов не будет введена в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19
Это подтвердил президент УЕФА.
Журналист Daily Telegraph Бен Рамсби поделился инсайдом о введении системы видеоповторов в Лиге чемпионов.
«Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что система видеоповторов не будет введена в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – написал Рамсби в твиттере.
- Пока неизвестен ни один четвертьфиналист ЛЧ-2017/18.
- Борьбу в турнире продолжают «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ливерпуль», «Порту», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Базель», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Рома», «Шахтер», «Бешикташ», «Бавария», «Барселона» и «Челси». Кто одержит победу в турнире?
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