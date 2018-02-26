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Система видеоповторов не будет введена в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19

Система видеоповторов не будет введена в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Это подтвердил президент УЕФА.

Журналист Daily Telegraph Бен Рамсби поделился инсайдом о введении системы видеоповторов в Лиге чемпионов.

«Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что система видеоповторов не будет введена в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – написал Рамсби в твиттере.

  • Пока неизвестен ни один четвертьфиналист ЛЧ-2017/18.
  • Борьбу в турнире продолжают «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ливерпуль», «Порту», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Базель», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Рома», «Шахтер», «Бешикташ», «Бавария», «Барселона» и «Челси». Кто одержит победу в турнире?

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