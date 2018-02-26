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Sky Sports: нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ответный матч против «Реала»

Sky Sports: Неймар пропустит ответный матч против «Реала»
Eurosport

9 мин. назадОбновлено Только что

Шансы парижан на выход в четвертьфинал резко снизились.

Форвард «ПСЖ» Неймар, получивший травму в игре чемпионата Франции против «Марселя», пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

После того, как бразильца заменили в матче с «Марселем», существовала вероятность, что он выбыл до конца сезона из-за перелома лодыжки. Детальное обследование ноги Неймара показало, что повреждение носит более легкий характер. Тем не менее, матч против «Реала» он с огромной долей вероятности пропустит.

По предположениям врачей, бразилец вернется на поле 14 марта в игре против «Анжера».

  • Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» пройдет 6 марта в Париже.
  • На счету Неймара 29 голов и 17 ассистов в 29 матчах сезона-2017/18.

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