Илкай Гюндоган заново научился ходить и бегать. Теперь он покоряет Лигу чемпионов вместе с «Сити»

Карьера Илкая Гюндогана пробуждает эмпатию, даже если бабушка с протянутой рукой вызывает у вас ноль эмоций. В сентябре репортер The New York Times Рори Смит опубликовал текст, в котором пошагово описал восстановление немца от травмы крестообразных связок. До уровня «Хатико», разумеется, не дотягивает, но проникнуться уважением к Гюндогану легко.

Ощущения от травмы Илкай сравнил с щелчком пальцев, только без сопутствующего звукового эффекта. Опасения докторов так шокировали Гюндогана, что после злополучного матча с «Уотфордом» (декабрь 2016-го) немец дал волю чувствам и расплакался прямо на плече Гвардиолы. Все остатки оптимизма добил диагноз: после операции Илкай заново научился ходить и бегать.

Гюндоган вспоминал, что каждое утро ждал адскую боль в ногах. Затем Илкай уматывал на встречу с физиотерапевтом, бесконечно повторял однообразные упражнения в спортзале, после чего переходил в тепловую камеру или бассейн. Каждое занятие было рассчитано на то, чтобы довести игрока до боли. Как выразился Смит, боль была не наказанием, а даже наградой.

Восстановление проходило настолько долго, что к чемпиону мира постучались параноидальные мысли. «Когда ты возвращаешься домой, то спрашиваешь себя – была ли это хорошая боль или плохая. Даже если врачи и физиотерапевты убедят тебя, что все в порядке, ты продолжаешь изводить себя вопросами», – объяснил Гюндоган.

Еще больше Илкая беспокоило, что про него забудут в команде. По словам Гюндогана, лучшей частью реабилитации была первая половина дня: немец приезжал на тренировочную базу клуба вместе с партнерами. После того, как расспросы друзей заканчивались, Илкай вновь чувствовал себя в одиночестве.

«Хуже всего было видеть, как игроки выходят на тренировочное поле или просто готовятся к занятию в раздевалке. Я вижу, как они работают в спортзале, как отрабатывают упражнения, и понимаю, что не могу к ним присоединиться. В такие моменты ты чувствуешь себя бесполезным», – рассказывал Илкай.

Чтобы скрасить будни и хоть как-то отвлечься, Гюндоган смотался на пару дней в Абу-Даби и провел мини-отпуск в Нью-Йорке. Илкай специально увеличил активность в социальных сетях, поручил знакомому записать все стадии восстановления и сделать из этого фильм, но реальность вновь прибила немца к земле.

Когда Гюндоган уже начал самостоятельно выходить на улицу, игрок пережил сразу три приступа лихорадки. Болезнь притормозила реабилитацию еще на месяц, а проблемы со здоровьем решились только после удаления миндалин. Терпение было главным активом Гюндо в этот отрезок: последний матч перед травмой и первый после возвращения разделили 276 дней.

До счастливой развязки было еще далеко. Во-первых, Гвардиола лишь постепенно подпускал Гюндогана к матчам за клуб – выиграть конкуренцию у Де Брёйне и Сильвы в таком состоянии нереально. Во-вторых, Илкай явно берег себя: игрок убирал ноги в подкатах, ругался на судей за пропущенные фолы соперника и явно ограничил риск.

Статистика подчеркивает суть. В этом сезоне Гюндоган реже включает дриблинг и зарабатывает меньше нарушений. Зато осторожность вылилась в аккуратность: Илкай совершает меньше вынужденных и невынужденных потерь, а точность передач снизилась всего на 2% при более атакующей роли.

2016/17 2017/18 Обводки 1,1 0,8 Фолы на себе 1 0,7 Невынужденные потери 1,4 1,2 Вынужденные потери 0,8 0,6

В начале декабря биограф Гвардиолы Марти Перарнау озвучил предположение: Гюндогану нужно 20 матчей или 2000 минут, чтобы привести себя в порядок и набрать топовую форму. По версии писателя, в таком случае Илкай подойдет к решающим матчам ЛЧ в максимальной готовности.

Финал с «Арсеналом» стал 20-й игрой после прогноза Перарнау, но возвращение прежнего Гюндогана клуб зафиксировал еще в 18-й. Против «Базеля» немец оформил дубль и сделал три передачи вразрез – благодаря высокой продуктивности Илкая «Сити» досрочно забронировал выход в четвертьфинал.

Источники, близкие к штабу Гвардиолы, утверждают: Гюндоган вернулся на тот уровень игры, который показывал в пиковые сезоны за «Дортмунд». На публике Пеп отмечает умение Илкая подключиться в штрафную (наказал «Ливерпуль»), а за кулисами просит удивлять соперника на угловых.

От умных открываний Гюндогана уже пострадали «Тоттенхэм» (гол), «Базель» (гол) и «Арсенал» (ассист). Во всех трех случаях результативные действия Гюндогана вскрывали игру и помогали «Сити» получить свободное пространство: в первых двух матчах немец открывал счет, в финальном – поучаствовал во втором голе, который сдавил все капилляры Венгеру.

Матч с «Тоттенхэмом». Гюндоган подключается на угловой, убедившись, что его никто не опекает

Матч с «Арсеналом». Гюндоган принимает передачу Де Брёйне, открывшись на границе штрафной

«Когда я вижу его игру, то понимаю, насколько нам не хватало его в прошлом сезоне. Он отсутствовал девять месяцев, и мы по нему очень скучали. Илкай – особенный игрок со стальным характером. Он не чувствует давления, когда его прессингуют. Он – топ, настоящий топ», – подчеркнул Гвардиола.

Обделавшись в «Баварии», Пеп повторял, что в ЛЧ большую важность приобретают рандомные факторы вроде реализации и мимолетной потери внимания. Стабильный Гюндоган минимизирует такие риски: его понимание футбола прокачано на уровне Сильвы, а грамотное управление телом спасает в стрессовой ситуации. Вновь стать полезным для клуба Илкай определенно заслужил.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Венгер не считал Кубок Лиги за трофей, но теперь это последний шанс спасти сезон

Моуринью убирает Погба из состава. Самому дорогому игроку Англии нет места в «МЮ»

Лучший спортивный телеграм