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«Фанаты видят экран VAR, но не знают, как это работает». Босс УЕФА объяснил отказ ЛЧ от видеосистемы

«Фанаты видят экран VAR, но не знают, как это работает». Босс УЕФА объяснил отказ ЛЧ от видеосистемы
Eurosport

57 мин. назадОбновлено Только что

Чиновники действуют так, словно ими руководит Блаттер.

В Братиславе прошел конгресс УЕФА, посвященный прошлому сезону. На пресс-конференции глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам VAR не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Фанаты видят экран VAR все время, но никто не знает, как это работает. Для меня это хороший проект, но мы не должны его торопить», – цитирует Чеферина BBC.

В отчете Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, говорится, что за последние два сезона 98,9% решений VAR были правильными. Это не убедило УЕФА.

  • ФИФА планирует использовать видеоповторы на чемпионате мира.
  • Систему VAR успешно протестировали во Франции, Италии, Германии и матчах Кубка Конфедераций-2017 в России.

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