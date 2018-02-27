В Братиславе прошел конгресс УЕФА, посвященный прошлому сезону. На пресс-конференции глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что система видеопомощи арбитрам VAR не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Фанаты видят экран VAR все время, но никто не знает, как это работает. Для меня это хороший проект, но мы не должны его торопить», – цитирует Чеферина BBC.

В отчете Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, говорится, что за последние два сезона 98,9% решений VAR были правильными. Это не убедило УЕФА.

ФИФА планирует использовать видеоповторы на чемпионате мира.

Систему VAR успешно протестировали во Франции, Италии, Германии и матчах Кубка Конфедераций-2017 в России.

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