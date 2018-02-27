Зидан: «Мне не нравится, когда игроки получают травмы. Повреждение Неймара меня совсем не радует»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Неймар пропускал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце прошлой недели бразилец получил травму лодыжки в игре против «Марселя», и теперь его участие в матче под большим вопросом.

«Мне не нравится, когда игроки получают травмы, так что и повреждение Неймара меня совсем не радует», – цитирует Зидана As.

«Я надеюсь, он сыграет в ответной встрече, поскольку футболистам нужно сражаться в таких матчах. Я никогда не пожелаю сопернику пропустить матч из-за травмы», – добавил тренер мадридцев.

После игры с «Марселем» у Неймара обнаружили трещину плюсневой кости.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 6 марта.

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1.

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