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Зидан: «Мне не нравится, когда игроки получают травмы. Повреждение Неймара меня совсем не радует»

Зидан: «Мне не нравится, когда игроки получают травмы. Повреждение Неймара меня совсем не радует»
Eurosport

1 час назад

Тренер мадридцев надеется, что бразилец сыграет с «Реалом».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Неймар пропускал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В конце прошлой недели бразилец получил травму лодыжки в игре против «Марселя», и теперь его участие в матче под большим вопросом.

«Мне не нравится, когда игроки получают травмы, так что и повреждение Неймара меня совсем не радует», – цитирует Зидана As.

«Я надеюсь, он сыграет в ответной встрече, поскольку футболистам нужно сражаться в таких матчах. Я никогда не пожелаю сопернику пропустить матч из-за травмы», – добавил тренер мадридцев.

  • После игры с «Марселем» у Неймара обнаружили трещину плюсневой кости.
  • Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 6 марта.
  • Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1.

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