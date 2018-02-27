Танкреди Пальмери: Неймару предстоит операция, он пропустит 2 месяца и не сыграет с «Реалом» в ЛЧ

Травма нападающего «ПСЖ» Неймара, полученная в матче против «Марселя», оказалась серьезнее, чем предполагалось.

Игрок выбыл не на две недели, как изначально предполагалось, а на два месяца, утверждает O Globo.

Информацию подтвердил итальянский журналист Танкреди Пальмери: «Неймару предстоит операция из-за перелома плюсневой кости. Мои источники говорят, что он вернется через два месяца».

Обследование выявило у 26-летнего форварда трещину пятой плюсневой кости. Теперь речь об участии бразильца в ответной встрече против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов не идет. Нападающий рассчитывает набрать форму к ЧМ-2018.

В этом сезоне Неймар забил 29 мячей в 30 играх во всех турнирах. Здесь можно зарядить на его подвиги.

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 млн евро.

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