Унаи Эмери: «У Неймара не стоял вопрос, делать ли операцию. Есть шанс сыграть с «Реалом»

Босс «ПСЖ» Унаи Эмери оценил вероятность появления Неймара в составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Для Неймара не стоял вопрос, делать ли операцию. Неймар всегда хочет играть в каждом матче, он очень сосредоточен на «Реале». Я думаю, есть небольшой шанс, что он будет готов к матчу», – приводит слова Эмери AFP.

В игре чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) Неймар получил травму лодыжки и покинул поле на 80-й минуте.

Ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 6 марта в Мадриде.

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