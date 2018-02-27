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Унаи Эмери: «У Неймара не стоял вопрос, делать ли операцию. Есть шанс сыграть с «Реалом»
Главный тренер парижан опроверг слухи, что бразильцу предстоит лечь под нож.
Босс «ПСЖ» Унаи Эмери оценил вероятность появления Неймара в составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Для Неймара не стоял вопрос, делать ли операцию. Неймар всегда хочет играть в каждом матче, он очень сосредоточен на «Реале». Я думаю, есть небольшой шанс, что он будет готов к матчу», – приводит слова Эмери AFP.
- В игре чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) Неймар получил травму лодыжки и покинул поле на 80-й минуте.
- Ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 6 марта в Мадриде.
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