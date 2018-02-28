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Коуч «Марселя» Руди Гарсия – о травме Неймара: «ПСЖ» вложил 222 миллиона евро в свой лазарет»

Гарсия – о травме Неймара: «ПСЖ» вложил 222 миллиона евро в свой лазарет»
Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Ну очень удачная тема для шуток и острот.

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия заявил, что травма Неймара не станет для «ПСЖ» оправданием в случае вылета из Лиги чемпионов.

«Если Неймара и не будет, то все равно остается Анхель ди Мария. Увидим, сыграют ли с «Реалом» через неделю Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

Эта команда была создана, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Если она не победит, это провал. Они вложили 400 млн евро, включая 222 млн в лазарет», – цитирует Гарсию Le Figaro.

Неймар
  • 25 февраля «Марсель» крупно проиграл «ПСЖ» со счетом 0:3.
  • В течение матча игроки «Марселя» совершили несколько грубых фолов против Неймара, и на 80-й минуте бразилец был унесен с поля на носилках.
  • На восстановление Неймару потребуется до двух месяцев.

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