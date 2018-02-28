Getty Images
Неймар-старший: «Сын пропустит 6-8 недель и не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов»
«ПСЖ» придется совершить чудо.
Неймар-старший поведал о состоянии здоровья сына.
«В «ПСЖ» уже знают, что им придется обходится без Неймара в ближайших матчах. Шесть недель минимум. Такое лечение обычно занимает шесть-восемь недель.
Это уже можно сказать определенно вне зависимости от операции. Нельзя допустить повторения перелома в будущем.
Матч с «Реалом»? Разумеется, Неймар игру пропустит. Абсурдно было бы думать иначе», – приводит слова отца футболиста ESPN.
- Неймар получил трещину плюсневой кости в матче против «Марселя».
- 6 марта парижане примут «Реал». В первой игре сильнее оказался мадридский клуб (3:1).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте