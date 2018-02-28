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Неймар-старший: «Сын пропустит 6-8 недель и не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов»

Неймар-старший: «Сын пропустит 6-8 недель и не сыграет с «Реалом»
Eurosport

40 мин. назад

«ПСЖ» придется совершить чудо.

Неймар-старший поведал о состоянии здоровья сына.

«В «ПСЖ» уже знают, что им придется обходится без Неймара в ближайших матчах. Шесть недель минимум. Такое лечение обычно занимает шесть-восемь недель.

Это уже можно сказать определенно вне зависимости от операции. Нельзя допустить повторения перелома в будущем.

Матч с «Реалом»? Разумеется, Неймар игру пропустит. Абсурдно было бы думать иначе», – приводит слова отца футболиста ESPN.

  • Неймар получил трещину плюсневой кости в матче против «Марселя».
  • 6 марта парижане примут «Реал». В первой игре сильнее оказался мадридский клуб (3:1).

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