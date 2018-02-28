Reuters

Неймар четвертый год подряд пропускает игры перед 11-м марта. Это день рождения его сестры

Неймар четвертый год подряд пропускает игры перед 11-м марта. Это день рождения его сестры
Eurosport

19 мин. назад

Совпадение?

День рождения сестры (11 марта) – черный период для Неймара, поскольку в последние годы он обязательно вляпывается в неприятности при приближении к этой дате.

Серия стартовала в сезоне-2014/15, когда Неймар две игры подряд получал желтые карточки и за несколько дней до 11 марта пропустил матч с «Райо Вальекано». Спустя год бразилец по аналогичной причине не сыграл с «Эйбаром».

Дальше дела Неймара пошли хуже: 11 марта 2017 года он залечивал повреждение мышц и следующим вечером не сыграл против «Депортиво».

В ноябре капитан «Реала» Серхио Рамос пошутил: «Мне нравится играть рядом с лучшими, и Неймар – один из таких, я надеюсь. Его переход в «Реал»? Нужно обсудить его отсутствие в день рождения сестры».

Кто бы мог подумать, что шутка окажется пророческой, и серия Неймара продлится. Из-за трещины плюсневой кости бразилец, скорее всего, пропустит первый месяц весны полностью.

  • В сезоне-2017/18 Неймар отыграл 30 официальных матчей и забил 29 мячей.
  • 6 марта «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь можно зарядить на исход.

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