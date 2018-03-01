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«Опять Неймар! Неймар – тут, Неймар – там». Игрок «ПСЖ» расстроился после вопроса о бразильце

«Опять Неймар! Неймар – тут, Неймар – там». Игрок «ПСЖ» расстроился после вопроса о бразильце
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Других футболистов что ли нет?

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе расстроился, когда ему задали вопрос о Неймаре.

– В матче с «Реалом» не сыграет Неймар...

– Опять Неймар! Неймар – тут, Неймар – там. Все время Неймар. Не знаю, что вам ответить. Тренер выставит других футболистов. Это очень тяжело, и мы все знаем, насколько он важный игрок для нашей команды. Мы постараемся пройти в четвертьфинал ради него. Но команда – прежде всего.

  • Если не нравится Неймар, можно ставить на голы Кавани или Мбаппе.
  • Неймар повредил плюсневую кость и лодыжку в матче с «Марселем» и выбыл на 3 месяца. В начале марта бразильца ждет операция.
  • 6 марта «ПСЖ» примет «Реал» в ответной игре 1/8 финале Лиги чемпионов. В первом матче парижане проиграли со счетом 1:3.

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Источник: Le Parisien

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