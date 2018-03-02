Getty Images

Гениальный прием мяча от Дракслера, который не даст «ПСЖ» погибнуть без Неймара в игре с «Реалом»

Гениальный прием мяча от Дракслера, который не даст «ПСЖ» погибнуть без Неймара в игре с «Реалом»
Eurosport

1 час назад

Немец в большом порядочке.

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в четвертьфинале Кубка Франции (3:0). Это произошло в отсутствие Неймара, который получил травму и перенесет операцию.

Без бразильца на поле зажигали другие люди. Например, полузащитник Юлиан Дракслер, который в одном из эпизодов очень круто обработал мяч. Неймар бы только похлопал такой технике.

  • На счету Дракслера 4 гола и 8 ассистов в 35 матчах сезона-2017/18.
  • Матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов состоится 6 марта в 22:45 (мск).
  • В первой встрече победили мадридцы – 3:1.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
 896 просмотров9 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
2 127 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться