Гениальный прием мяча от Дракслера, который не даст «ПСЖ» погибнуть без Неймара в игре с «Реалом»

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в четвертьфинале Кубка Франции (3:0). Это произошло в отсутствие Неймара, который получил травму и перенесет операцию.

Без бразильца на поле зажигали другие люди. Например, полузащитник Юлиан Дракслер, который в одном из эпизодов очень круто обработал мяч. Неймар бы только похлопал такой технике.

На счету Дракслера 4 гола и 8 ассистов в 35 матчах сезона-2017/18.

Матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов состоится 6 марта в 22:45 (мск).

В первой встрече победили мадридцы – 3:1.

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