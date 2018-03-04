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Юрий Берчиче устроил Верратти пранк, после которого Марко месяц не будет с ним здороваться

Берчиче устроил Верратти пранк, после которого Марко месяц не будет с ним здороваться
Eurosport

13 мин. назад

Жестокий розыгрыш испанского защитника.

«ПСЖ» переиграл в 28-м туре чемпионата Франции «Труа» со счетом 2:0. Матч пропустил опорник парижской команды Марко Веррати, которому тренер «ПСЖ» Унаи Эмери предоставил отдых перед ответным матчем против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Верратти беспокоят боли в спине, и он занимается с физиотерапевтом. Во время одной из таких процедур умиротворенность итальянца прервал испанский защитник команды Юрий Берчиче. Он надел на дрель резиновый набалдашник и проапгрейдил массаж Верратти.

  • Итальянец выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года.
  • Интерес к Верратти проявляют «Барселона» и «Челси».
  • Игра «ПСЖ» – «Реал» запланирована на 6 марта.

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