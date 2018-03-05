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Килиан Мбаппе готов сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов

Мбаппе готов сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов
Eurosport

1 час назад

Париж сохраняет шансы на проход в четвертьфинал.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что форвард команды Килиан Мбаппе готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мбаппе был в полном порядке на тренировке вчера. Единственный игрок, кроме Неймара, у которого есть проблемы со здоровьем – это Хавьер Пасторе.

Все игроки готовы к матчу против Мадрида, исключая Неймара», – цитирует AS тренера парижан.

  • Матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 6 марта в Париже. Начало – в 22:45 мск.
  • Статистика Мбаппе в ЛЧ-2017/18 – 4 гола и 3 ассиста в 7 играх.

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