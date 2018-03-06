«ПСЖ» не везет с тренерами. Они сходят с ума в важных матчах

В середине февраля исследовательский центр CIES Football Observatory выдал пугающее заключение: «ПСЖ» спустил 805 миллионов евро на текущий ростер, их обошел только «Ман Сити» (878 миллионов). Разница в тратах на игроков невелика, зато в подборе тренеров огромная: если в Манчестере звездами рулит прошаренный Гвардиола, то в Париже – человек, лучшим клубом которого была «Валенсия».

Последний раз коуч «ПСЖ» соответствовал амбициям владельцев во времена Анчелотти. Итальянец проиграл титул андердогам из «Монпелье», зато грамотно управлял раздевалкой. Показательную историю в этом смысле рассказал Златан Ибрагимович: алленаторе приструнил даже вечный шведский тестостерон.

«Перед выездом к «Барселоне» все были на взводе, как внезапно Карло подозвал меня в кабинет и сказал: «Ибра, мне нужно с тобой поговорить. Я хочу провернуть кое-какой тактический трюк. Когда все устанут, ты выйдешь на последние 20 минут и сделаешь игру». Я был немного ошарашен, но дал понять, что приму решение как профессионал. «Хорошо», – ответил я. «Ты не понял, Златан, я всего лишь шучу, – сказал Карло, уже еле сдерживая смех. – Иди обедать».

Сменивший Анчелотти Блан не заработал даже сопоставимого уважения к себе. Перед матчами с «Челси» в 2015 году бывший тренер «Парижа» Вахид Халилходжич разбомбил флегматичного коуча: «Моуринью – главный козырь «Челси». У него есть авторитет, которого так не хватает Блану. С ним у «ПСЖ» нет никакого командного духа».

При Лоране игроки даже опаздывали из отпусков – после назначения Эмери ничего не поменялось. Более того, звезды забили на главный скилл испанца в виде схем. По осени Унаи не раз говорил, что Неймару с Мбаппе неплохо бы прибавить в защите: в ответ футболисты провалились в первом матче с «Реалом» и не компенсировали лень продуктивностью впереди.

В обоих случаях тренеры могли прикрыть отсутствие авторитета убойной тактикой – в ней они определенно секут. Не получилось по двум причинам. Во-первых, игроки не воспринимают инструкции бесхребетного шефа – срабатывает чистая психология. Во-вторых, в самых важных матчах сезона Эмери и Блан закапывались сами – их решения шли против логики игры.

Лоран потерял работу за вылет из Лиги чемпионов от «Сити». Перед ответным полуфиналом тренер потерял Луиса, Матюиди и Верратти, но вместо того, чтобы просто подкорректировать расстановку, впервые в сезоне выкатил схему с тройкой центральных защитников. Не понял никто, в том числе Златан.

«В первом тайме у нас была тактика, которую мы никогда раньше не применяли, и случилось то, что случилось. Если бы она сработала, никто бы ничего не сказал, но сейчас люди скажут, что мы сами отдали сопернику игру», – указал швед на главного виновника фейла.

Странный ход Блана позволил «Парижу» нанести всего один удар из штрафной с игры. После матча Лоран удивился надежности «Сити», но это было даже ожидаемо. С Агуэро играли сразу три защитника «ПСЖ» – естественно, что в атаке команда не досчиталась как минимум одного игрока.

Прошлогодний и еще более позорный влет Эмери тоже связан с тактикой. После 1:6 на «Камп Ноу» Унаи пожаловался на отсутствие прессинга, убогую работу с мячом и слишком глубокую защиту от своих парней. Тут всего два варианта: либо команда не послушала тренера, либо тренер не сопроводил команду инструкциями.

Вне зависимости от сценария, Эмери прямо ответственен за провал – Унаи не довел тактический месседж до игроков ни перед началом матча, ни во время. Стремный гейм-менеджмент привел к тому, что «Париж» оказался в необычных условиях. Команда владела мячом 29% времени и провела 45% действий на своей трети поля – внутри страны «ПСЖ» играет в доминирующей манере, поэтому к таким матчам просто не привык.

Наконец, против «Реала» испанца сгубили индивидуальные решения по составу. Первым из них – выход в опорной Ло Чельсо – Эмери пытался восстановить авторитет в команде. Коуч специально оставил вне заявки буйного Тьяго Мотту, который хорош и опытом (важная штука для плей-офф), и спокойствием (очень-очень важная штука для матчей на «Бернабеу»). Тинейджер не обладает ни тем, ни другим – Ло Чельсо не справился с прессингом «Мадрида», четыре раза нарушил правила, заработал желтую и привез пенальти.

Во втором тайме Эмери только усложнил себе жизнь, выпустив на правый край Мёнье. С фланга бельгийца прилетели два мяча, но Унаи не унимался: коуч уверял, что с выходом Тома команда чуть ли не доминировала в его зоне. Эмери снова забыл про инструктаж: после того, как Алвеса перевели в полузащиту, бразилец тупо забил на подключения Марсело.

Слабости «ПСЖ» в опорной и на краях трансформировались в крайне противоречивый стиль. Если Эмери добивался баланса (чуть ли не главная мантра тренера), ему требовался прирожденный опорник-разрушитель или дисциплинированная работа без мяча от Мбаппе и Неймара. По факту Унаи оставил на скамейке Диарра (француз сильнее и просто опытнее Ло Чельсо), а звезды только через раз возвращались в защиту.

После казни в Мадриде Эмери сказал, что с оптимизмом ждет ответной игры. Без Неймара есть вероятность, что его тактические реплики, наконец, дойдут до команды – со слов Рабьо, им самим надоело совершать одни и те же ошибки в ЛЧ. Задача Эмери существенно упрощается – Унаи необходимо избежать ошибок с тактикой. Ошибок, которые размазали репутацию и ему, и предшественнику.

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