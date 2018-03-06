«ПСЖ» – «Реал»: перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» неплохо смотрелся в первом матче, забил важный гостевой мяч, но дрогнул перед Роналду. Французы пропустили два необязательных мяча на финише и загнали себя в сложное положение – надо как-то без Неймара забить дважды и не пропустить.

Лига чемпионов – единственное место, где парни Зизу еще мотивированы. В Примере титул уже не светит, из четверки «бланкос» не вылетят, а Кубок Испании уплыл. И Зидана нет другого выхода (и желания), как бросить все-все-все на ЛЧ. И это круто.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главная потеря «ПСЖ», матча, Лиги чемпионов и фанатов – Неймар. Бразилец сломался в матче с «Марселем», перенес операцию и вернется только к чемпионату мира. Парижане потеряют в атаке, зрители – в зрелище.

Еще у «ПСЖ» под вопросом Пасторе, повредивший икроножную мышцу. Других потерь и сомнений у Эмери нет.

У «Реала» тоже две пробоины – обе в центре поля. Хрустит колено у Крооса, проблемы с задней у Модрича. Важнейшие игроки основы не помогут Зизу в Париже.

Форма

У «ПСЖ» потрясающий ход – 10 побед в 11 последних матчах. Правда, единственное поражение получилось самым важным. Даже если парижане выиграют все оставшиеся матчи, сезон будет провален из-за «Реала».

«Мадрид» тоже поправил форму – всего одно поражение в девяти последних матчах. «Реал» бросил на «Эспаньол» резерв, поплатился и не сильно расстроился – ловить в Примере все равно нечего. Важный матч у Зизу еще впереди.

Кто что сказал

Унаи Эмери, главный тренер «ПСЖ»: «Это главный матч года – уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Это шанс сделать шаг вперед. Если мы сыграем так, как умеем, то сможем решить судьбу матча в свою пользу. Надеюсь, «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше. Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами важнее». (официальный сайт УЕФА)

Зинедин Зидан, главный тренер «Реал»: «Одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы справились с трудностями и показали хорошую игру. Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше. Отсутствие Неймара на нас никак не влияет. Вместо него появится другой футболист, который захочет продемонстрировать, что он умеет».

Лицом к лицу

«ПСЖ» играет в 1/8 финала в 6 раз подряд и в 6 раз в сумме. В первых 4 случаях парижане проходили дальше.

В этой ЛЧ «ПСЖ» дома разгромил всех: «Баварию» (3:0), «Андерлехт» (5:0) и «Селтик» (7:1).

С сезона-2006/07 «ПСЖ» провел в еврокубках 46 домашних матчей. В них французы потерпели лишь 1 поражение – от «Барсы» в ЛЧ-2014/15.

До этого «ПСЖ» лишь раз уступил испанцам в 13 домашних матчах. Поражение пришлось на сезон-2000/01 – сильнее был «Депортиво».

«ПСЖ» 7 раз уступал на выезде в первом матче еврокубкового противостояния (включая нынешний случай). При этом 5 раз парижане проходили дальше.

«Реал» имеет шанс выйти в четвертьфинал 8 год подряд.

Роналду возглавляет бомбардирскую гонку этой ЛЧ – у него 11 мячей. Здесь можно зарядить на лучшего по голам в ЛЧ.

В 26 последних еврокубковых матчах «Реал» потерпел всего 2 поражения.

У «Реала» слабенькая статистика в гостевых матчах против французских клубов: 5 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Люди в черном

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. 42-летний рефери работал на 4 матчах этой ЛЧ: в них он показал 21 желтую и 1 красную карточки, не поставив ни одного пенальти.

Феликс судил финал прошлой ЛЧ: при нем «Реал» размазал «Ювентус» и взял титул.

В центре внимания

Покажет класс

У Ди Марии остались старые счеты с «Мадридом» – этот матч станет лучшим способом доказать состоятельность. С аргентинцем «ПСЖ» смотрится более сбалансированно, чем с Неймаром. Анхель укрепит центр поля, сократит разрывы между линиями и потреплет нервы Зизу.

Обделается

«Мы не очень расстроены смертью Астори. Тысячи детей умирают от голода каждый день», – сказал Дани Алвес. В игровом плане к бразильцу вопросов нет, но этой фразой защитник нажил себе массу врагов. Они будут очень довольны, если Криш накажет «ПСЖ» именно через зону Дани.

Котировки букмекеров

«ПСЖ» – фаворит ответной рубки. Спецы верят, что парижане доставят чемпиону максимум проблем и точно выиграют ответку. Если считаешь, что «Мадрид» непобедим, то заряжай и будь блестящим, как лысина Зидана.

Победа «ПСЖ»: 1,915

Ничья: 4,18

Победа «Реала»: 3,76

Линия на матчи ЛЧ

Ориентировочные составы

«ПСЖ»

«Реал»

Вопрос дня

Кто потеряет работу после этого матча? Опрос 203 голосов Эмери Зидан

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