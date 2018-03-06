Фанаты «ПСЖ» ночью устроили преисподнюю под окнами отеля с игроками «Реала»

Болельщики «ПСЖ» всю ночь не давали спать делегации «Реала», которая остановилась в одном из отелей накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Группа ультрас численностью 50 человек устроила беспорядки, распевала оскорбительные кричалки, использовала петарды и файеры.

Парижская полиция арестовала двух человек в связи с инцидентом, пишет El Mundo Deportivo. Болельщики ломились в отель, но их сдержала служба безопасности. В связи с инцидентом полиция усилила меры безопасности во время поездки игроков «Реала» в клубном автобусе на стадион.

«Реал» выиграл первый матч плей-офф со счетом 3:1.

В ответной встрече «ПСЖ» не поможет бразильский нападающий Неймар, который перенес операцию на лодыжке.

Ожидается, что Неймар пропустит до трех месяцев. Он должен быть в строю к ЧМ-2018.

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