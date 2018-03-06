Marca: летом Зинедин Зидан может оказаться в «ПСЖ»

Будущее Уная Эмери в «ПСЖ» под угрозой, если команда не пройдет мадридский «Реал» и не дойдет до финала Лиги чемпионов, – сообщает Marca.

По информации издания, президент «ПСЖ» Нассер Эль-Хелаифи видит идеальной кандидатурой на пост главного тренера нынешнего наставника мадридцев Зинедина Зидана. В случае малейшего шанса на уход француза из «Реала» летом-2018 Нассер предпримет все, чтобы специалист возглавил парижский клуб.

Зидан возглавил «Реал» в 2016 году и дважды привел клуб к победе в Лиге чемпионов. Приведет ли парижскую команду?

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Реалом» и ПСЖ состоится 6 марта в 22:45.

Будь в контакте со спортом