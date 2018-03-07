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«Реал Мадрид» вновь победил «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов

«Реал» вновь победил «ПСЖ»
Eurosport

33 мин. назад

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома уступил мадридскому «Реалу» – 1:2.

Вместо травмированного Неймара в составе «ПСЖ» вышел Анхель ди Мария. Зинедин Зидан насытил полузащиту парой опорников Каземиро-Ковачич и оставил в запасе Гарета Бэйла.

В первом тайме «Реал» 7 раз ударил по воротам против трех выстрелов у парижан, но в створ обе команды попали дважды. За 45 минут Эдинсон Кавани совершил всего 9 касаний мяча – меньше любого футболиста на поле.

После перерыва Даниэл Алвес потерял мяч на левом фланге, Марко Асенсио отправил в нападение Лукаса Васкеса, испанец навесил на дальнюю штангу, Криштиану Роналду воткнул мяч в сетку. Португалец забил в девятом матче Лиги чемпионов подряд, это 14 гол Роналду в этих играх.

На 66-й минуте Марко Верратти получил по ногам, не услышал свистка арбитра и накинулся на Феликса Брыха. Немецкий рефери дал опорнику «ПСЖ» вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Эдинсон Кавани на 70-й забил после серии рикошетов в штрафной, но Каземиро 10 минут спустя точно выстрелил на подборе и принес «Реалу» вторую победу над «ПСЖ».

2:1 – мадридцы выбили «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов.

  • В первом матче «Реал» победил на «Сантьяго Бернабеу» – 3:1.
  • Жеребьевка четвертьфиналов ЛЧ пройдет 16 марта.

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