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Криштиану Роналду бездарно свалился в штрафной «ПСЖ» в надежде на пенальти

Роналду бездарно свалился в штрафной «ПСЖ» в надежде на пенальти
Eurosport

1 час назадОбновлено 46 мин. назад

Португалец совсем оборзел.

В первом тайме матча «ПСЖ» – «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий мадридцев Криштиану Роналду упал в штрафной парижан в надежде на пенальти.

Немецкий судья Феликс Брых простил португальца и не наказал мадридскую семерку за дайвинг. Первый тайм матча в Париже завершился без голов.

На прошлой неделе в матче 27-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» (3:1) Роналду оформил дубль. Эти голы стали для португальца 300-м и 301-м в рамках Ла Лиги.

  • Криштиану вышел на игру в бутсах с пятнами гепарда.
  • Nike выпустил бутсы Mercurial Superfly 360 x Kim Jones в ограниченном тираже и начнет продавать их со следующей недели.

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