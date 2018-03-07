Eurosport
Криштиану Роналду бездарно свалился в штрафной «ПСЖ» в надежде на пенальти
Португалец совсем оборзел.
В первом тайме матча «ПСЖ» – «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов нападающий мадридцев Криштиану Роналду упал в штрафной парижан в надежде на пенальти.
Немецкий судья Феликс Брых простил португальца и не наказал мадридскую семерку за дайвинг. Первый тайм матча в Париже завершился без голов.
На прошлой неделе в матче 27-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» (3:1) Роналду оформил дубль. Эти голы стали для португальца 300-м и 301-м в рамках Ла Лиги.
- Криштиану вышел на игру в бутсах с пятнами гепарда.
- Nike выпустил бутсы Mercurial Superfly 360 x Kim Jones в ограниченном тираже и начнет продавать их со следующей недели.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте