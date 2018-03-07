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9-й гол Роналду в сезоне ЛЧ, удаление Верратти и другой треш матча «ПСЖ» – «Реал»
Парижанам не удался камбэк.
В первом тайме Роналду выклянчивал пенальти, а вскоре после перерыва использовал легитимный способ.
Португалец замкнул навес Васкеса и повторил рекорд Рууда ван Нистелроя по голам подряд в Лиге чемпионов – 9.
Положение парижан ухудшилось после удаления на 66-й минуте за вторую желтую карточку опорника Марко Верратти. Итальянец очень невоспитанно повел себя против немецкого судьи Феликса Брыха. На счету Верратти три из последних четырех удалений «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Команда Эмери собралась и сравняла счет. Кавани забил из пределов штрафной, но на этом силы парижан иссякли.
Незадолго до финального свистка Каземиро забил с помощью рикошета и закольцевал игру. «Мадрид» выиграл с общим счетом 5:2 по итогам двух матчей и вышел в четвертьфинал.
- «Реал» и «Ливерпуль» – единственные команды, гарантировавшие участие в четвертьфинале ЛЧ-2017/18.