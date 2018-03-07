«Тоттенхэм» – «Ювентус»: перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов

В первом матче все складывалось для «Юве» очень круто. 2:0 к девятой минуте – Аллегри уже думал о соперниках в четвертьфинале. Но сначала туринцы пропустили ответку, потом запороли пенальти, следом – провалились. Результативная ничья – отвратительный результат, который итальянцам нужно срочно исправлять. Сделать это против неплохого «Тоттенхэма» в Лондоне будет крайне непросто.

«Шпоры» проголодались. Команда, кажется, уже не упустит место в четверке АПЛ и может сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Силенок у «Тоттенхэма» много, травмированных – мало. Почему бы не начать со скальпа «Юве», учитывая, что «Боруссию» и «Реал» «шпоры» недавно обыгрывали.

Кто посмотрит матч по ТВ

Коротенькая скамеечка «Тоттенхэма» почти не пострадает – в лазарете только закисший Алдервейрелд. Еще не будет дисквалифицированного Орье, в остальном порядок.

У «Юве» проблем больше, но и скамейка в разы длиннее. На больничном прописались Куадрадо, Бернардески и Манджукич. Под вопросом участие Де Шильо и Игуаина, но Гонсало, скорее всего, поправится.

Форма

«Ювентус» не проигрывает во всех турнирах уже 20 матчей, в них парни Аллегри сгоняли ничью лишь дважды. А еще 17 этих встреч «бьянконери» провели на ноль – невероятный результат. Правда, не для «шпор», которые забили в Турине два мяча.

У «Тоттенхэма» тоже солидная серия – 17 матчей без поражений. У «шпор» всего шесть ничьих. Еще одна нулевая (или хотя бы 1:1), и Почеттино пробьется в четвертьфинал.

Кто что сказал

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Нас ждет встреча с одной из сильнейших команд в истории футбола, которая дважды за последние три года играла в финале Лиги чемпионов. Это будет фантастический поединок. Если сыграем как можно лучше, то сможем победить. Я мечтатель, и считаю, что всякий раз, когда ты участвуешь в турнире, надо стараться выигрывать и проходить как можно дальше». (официальный сайт УЕФА)

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Я не знаю, как «шпоры» будут играть в среду. Нам нужно действовать гораздо техничнее, чем в первом матче, особенно после перерыва. Для нас это своего рода финал. Нам нужно показать хорошую игру и добиться нужного результата, иначе мы вылетим из Лиги чемпионов. Мы должны сохранять самый позитивный настрой».

Лицом к лицу

В этой ЛЧ «Тоттенхэм» выиграл все матчи дома: у «Боруссии» (3:1), у «Реала» (3:1) и у АПОЭЛ (3:0).

Дома «шпоры» не проигрывают итальянским командам – 4 победы и 3 ничьи.

«Юве» не знает поражений в последних 7 матчах с английскими клубами – 3 победы и 4 ничьи.

Туринцы выиграли в еврокубках 6 из 8 двухматчевых поединков, которые начинал ничьей на своем поле.

В двухматчевых противостояниях с представителями Италии «шпоры» одержали 4 итоговые победы при одном поражении.

Единственная неудача постигла «Тоттенхэм» в битве с «Фиорентиной» в 1/8 финала Лиги Европы-2014/15 (1:1 дома, 0:2 в гостях).

Люди в черном

Встречу обслужит поляк Шимон Марчиняк. В этой ЛЧ он судил 4 матча: в них он показал 11 желтых и две красных карточки, поставив два пенальти.

Марчиняк уже судил «Тоттенхэм» в этом сезоне: тогда «шпоры» на выезде сыграли вничью с «Реалом» (1:1).

В центре внимания

Покажет класс

В этом сезоне Игуаин по-настоящему не гремел – пора исправляться. Для «Ювентуса» наступил самый сложный момент в сезоне, нужен лидер, который вытащит команду в четвертьфинал. Гонсало покажется, что вес – это надежность.

Обделается

Оборона – самое непредсказуемое место «Тоттенхэма». Тоби и Вертонген в паре играют отменно, а вот молодой Санчес еще не набрался опыта. Если «Юве» грамотно построит атаки через колумбийца, то есть шанс выжить на «Уэмбли».

Котировки букмекеров

Да-да, это должно было случиться. «Шпоры» – фавориты матча с «Ювентусом». Если считаешь, что «Тоттенхэм» зря идеализируют, то заряжай на душевный Турин и срубай денежку.

Победа «Тоттенхэма»: 2,24

Ничья: 3,46

Победа «Ювентуса»: 3,4

Линия на матчи плей-офф ЛЧ

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»

«Ювентус»

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