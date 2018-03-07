Криштиану Роналду и еще 3 признака, что «Реал» (Мадрид) опять выиграет Лигу чемпионов

Работа Зидана

Французский тренер отмахивается от фейковых новостей об увольнении – в них столько воды, что за них дали бы «Оскар». Ответный матч с «ПСЖ» поставил перед Зизу привычную проблему – защитить преимущество в два мяча. Для этого Зидан отказался от балансировавших игру команды Модрича и Крооса. В центре ему понадобились более оборонительные Каземиро и Ковачич, идеально подошедшие в матче с раздробленным «Парижем».

У «Реала» были дыры в связке защиты и полузащиты, но это никак не мешало мадридцам. Игроки «Парижа» не использовали эту слабость, и нет никаких доказательств, что Зидан сделал это случайно. Весь сезон парижане действовали разрозненно: атакующая тройка сооружала голы отдельно, средняя линия оборонялась отдельно. Без Неймара у французов не было даже той малой собранности, что спасает в Лиге 1, так что «бланкос» не дали «ПСЖ» никакой надежды на возможность камбека.

Форма Роналду

Криштиану работает по методу Леброна Джеймса – забить на первую часть сезона и уничтожать все живое на финише. Никто не вспомнит голы в начальных турах чемпионата, в памяти останутся банки в плей-офф Лиги чемпионов или в решающих матчах Примеры.

Португалец сачковал в испанском чемпионате, но теперь взялся и за внутренние игры. С 10 февраля у Криша 11 голов и 3 ассиста в шести матчах – доставалось «Сосьедаду» и «Парижу», «Бетису» и снова «ПСЖ». В Лиге чемпионов Роналду забил в девятой игре подряд – и это против защиты, состоящей из Тьяго Силвы и Дани Алвеса.

Роналду набрал фантастическую форму. В прошлом году он додержал ее до финальных игр и стал королем в ЛЧ и Примере. Форвард давно победил старение и в миллионный раз заткнул рты критиков. В 33 года он на протяжении 180 минут был лучше 26-летнего и 19-летнего новичков «ПСЖ», за которых шейхи отвалили больше 400 миллионов евро.

Характер

Чтобы понять, как «Реал» побеждает в Европе матч за матчем, мадридцы на фейсбуке выложили видео из раздевалки. В перерыве финала Лиги чемпионов Зинедин Зидан не говорит цитатами из пабликов «ВКонтакте», а сыплет банальностями типа «У нас еще будет шанс на гол». Коуч заряжает футболистов не за 15 минут отдыха между таймами, а на тренировках и, похоже, каждый чертов день.

«Мадрид» Анчелотти приобрел важное качество – чувство крови, когда нужно прибить соперника. Оно проявилось в финале ЛЧ-2014, а при Зидане мутировало в основной инстинкт. Два матча с «ПСЖ» показали, как прибавляют «бланкос» при малейшей слабости команды напротив. Как только парижане совершали ошибку (например, Дани Алвес), обрез перерастал в опасный момент и головняк для голкипера. Второй привоз становился голом, третий – еще голом. Мадридцы знают, когда именно прихлопнуть соперника, чтобы было побольнее. Все парни в белом научились терпеть и выжидать, и в этом у них нет конкурентов в Европе.

Свобода от борьбы за Примеру

В Мадриде иллюзии о титуле строит только одна команда, и это не «Реал». На «Бернабеу» смирились с тем, что чемпионство уедет в Барселону или к «Атлетико», поэтому спокойно докатывают сезон в Ла Лиге. Неожиданно легкий соперник в 1/8 финала Лиги чемпионов раззадорил «бланкос». В первой игре с «Парижем» было сложно, но рывок на последних минутах выдал им пропуск в следующий круг, в ответке все сложилось еще проще.

Пока «Барса» и «индейцы» ругаются из-за звания чемпионов Испании, «МЮ» страдает от внутреннего кризиса, «Ман Сити» пристраивается к осознанию себя силой в Европе, а «Бавария» переживает из-за нового агента Левандовского и старого тренера Хайнкеса, «Реал» спокойно и без напряжения проводит большие матчи. Ушастый кубок – единственная мотивация «сливочных» на три месяца. Надо лишь победить трех соперников, чтобы войти в историю как лучшая команда всех времен.

«ПСЖ» – «Реал» – 1:2

9-й гол Роналду в сезоне ЛЧ, удаление Верратти и другой треш матча «ПСЖ» – «Реал»

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