Арриго Сакки: «У «Реала» был очень слабый соперник. «ПСЖ» – всего лишь группа игроков»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки раскритиковал игроков «ПСЖ», которые проиграли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Реалу» противостоял очень слабый соперник. «ПСЖ» – всего лишь группа игроков. Все потому, что идею нельзя купить. Парижскому клубу много чего не хватает. В Париже мадридцы играли с сигаретой в зубах.

Когда вы видите Марко Вератти и его отношение к делу, то понимаете, что сейчас в Париже нет команды», – процитировал 71-летнего итальянского специалиста L’Equipe.

«Реал» вышел в четвертьфинал, где его соперник определится по результатам жеребьевки.

С 2004 по 2005 год Арриго работал в «Реале» на должности технического директора.

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