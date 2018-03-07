Хосеп Гвардиола – читер. Нашел лазейку в правилах, передал ее вратарям и теперь унижает Англию

Влияние Гвардиолы на футбол масштабируется с такой скоростью, что идеи Пепа подхватывают даже национальные сборные. В конце февраля Тите признался: чтобы подготовить Бразилию к чемпионату мира, он внимательно изучает матчи «Сити» против команд с пятеркой защитников.

«Эту схему будет использовать Швейцария, возможно, Сербия – они играли по ней раньше, и я не удивлюсь, если используют против нас. Мы мало играли с такими командами, поэтому сейчас я посвящаю много времени матчам «Сити». Они лучше всех в мире разбивают пятерки защитников», – объяснил коуч.

Еще одна тактическая фишка Пепа упирается в правила офсайда. Там есть важная формулировка: офсайд не фиксируется, если игрок получил мяч после вброса из аута, углового удара или удара от ворот.

В первых двух случаях все понятно: заступить в офсайд после углового удара практически нереально, вбросы мяча из аута вызывают панику только у совсем непрошаренных игроков. Третье исключение Пеп перевел в секретное оружие «Сити»: «горожане» избегают офсайда при ударах от ворот благодаря точным закидушкам Эдерсона.

«Когда мы начинаем атаку от вратаря, а соперник нас высоко прессингует, мы можем быстро перевести мяч до чужой штрафной и получить пространство по центру. Когда Эдерсон выбивает мяч от ворот, офсайд не фиксируется. Все, что от нас требуется, это стянуть часть соперников на себя и оголить пространство посередине», – рассуждал Гвардиола.

Заброс Эдерсона против «Тоттенхэма». Агуэро ближе всех к воротам, но офсайд не учитывается

Идея пришла к Пепу еще в «Баварии», но даже тогда не обошлась без участия Эдерсона. Перед матчами Лиги чемпионов с «Бенфикой» тренер заметил, что бразилец использует лазейку в правилах по три-четыре раза за игру. Гвардиола даже организовал специальную встречу с командой, чтобы обсудить, как противостоять лонгболам кипера.

Особый коннект Эдерсон наладил с Агуэро – аргентинец здорово открывается в свободных зонах, кипер поощряет. Еще более ценное задание выполняет тройка полузащитников «Сити». Когда бразилец только готовится к удару от ворот, Сильва, Де Брёйне и Фернандиньо специально смещаются ближе к вратарю и уводят за собой соперников. В результате нападающие «Сити» остаются с защитниками 1-в-1: идеальные условия, чтобы устроить скоростную атаку.

Одновременно Пеп подкидывает для соперника дилемму – высоко прессинговать, но нарваться на легальную закидушку от Эдерсона и получить атаку 3-в-3, или припарковать автобус, но столкнуться с фирменной комбинацией «Сити» из множества передач. Оба варианта так себе: бразилец четко выполняет любой пас – короткий, средний или длинный.

«Пеп хочет, чтобы я играл в том же стиле, что и в «Бенфике» – начинал атаки передачей вперед. Он сказал, что теперь у меня будет больше возможностей играть в короткий и длинный пас. Так он хочет, чтобы я тоже наслаждался игрой», – рассказывал Эдерсон.

Заброс Браво против «Арсенала». Агуэро не в офсайде, хотя ближе всех к воротам

Забавно, что первый ассист среди вратарей Гвардиолы выбил не Эдерсон, а Браво. Чилиец использовал наработку партнера: в финале Кубка Лиги «Сити» применил любимый прием, оставив Силву, Агуэро и Сане против тройки защитников «Арсенала». Соперники явно не разобрались.

Игравший по Куну Мустафи оставил за спиной слишком много пространства. Аргентинец лишь улучшил позицию – в момент удара Браво страйкер находился к воротам «Арсенала» ближе всех. Хитрая тактика сыграла как нельзя вовремя – это был единственный удар «Сити» в створ ворот, а первый тайм Пеп и вовсе назвал ужасным.

Едва ли Тите скопирует этот трюк для ЧМ (перед крупными турнирами сборные отрабатывают в первую очередь защиту), но в эпоху прессинга в клубном футболе он определенно полезен. Маурицио Сарри не зря указал на Эдерсона, как на самого опасного игрока в ростере «Сити»: вратари Пепа оказывают такое же влияние на результат, как Агуэро или Де Брёйне.

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