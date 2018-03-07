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Радостное видео из раздевалки «Реала», в которой Роналду сиял от счастья и миллион раз дал пять

Радостное видео из раздевалки «Реала», в которой Роналду сиял от счастья и миллион раз дал пять
Eurosport

10 мин. назад

У ребят праздник.

Зимой переживавшему кризис «Реалу» предрекали вылет от «ПСЖ», а в итоге мадридцы победили и дома (3:1), и в гостях (2:1).

Главным могильщиком «ПСЖ» стал Криштиану Роналду, забивший в двух матчах три гола. По окончании матча на «Парк де Пренс» португалец сиял больше всех. В раздевалке он всем подряд давал пятерню, а некоторых даже обнял.

  • Роналду наколотил 12 голов в Лиге чемпионов-2017/18, ни разу не уйдя с поля без мяча. У второго бомбардира Роберто Фирмино («Ливерпуль») 7 мячей.
  • Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 16 марта.

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