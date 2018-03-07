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Маркиньос: «Попрошу Неймара остаться в «ПСЖ». Это большой проект»

Маркиньос: «Попрошу Неймара остаться в «ПСЖ». Это большой проект»
Eurosport

1 час назад

Бразильский защитник признал, что его соотечественник может покинуть команду.

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос признался, что Неймар может покинуть команду после раннего вылета из Лиги Чемпионов.

«Я прошу его остаться с нами. Настало время показать, что мы выросли как команда, чтобы доминировать в таких играх. Для нас Неймар – важный игрок. Важно, чтобы он был уверен в нашем проекте. Теперь нам нужно справиться с этим разочарованием как и после прошлогоднего проигрыша «Барселоне», – цитирует Маркиньоса Sport.

  • Неймар пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского «Реала» из трещины плюсневой кости. 3 марта форвард перенес операцию, восстановление займет от 2,5 до 3 месяцев.
  • «ПСЖ» уступил «Реалу» по сумме двух матчей 2:5.

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