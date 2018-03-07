Юлиан Дракслер: «Я зол. Летом «ПСЖ» потратил 400 миллионов евро, но вылетел в том же раунде»

«ПСЖ» снова проиграл «Реалу» (1:2) и вылетел из Лиги чемпионов. Унаи Эмери продержал Юлиана Дракслера на скамейке до 76-й минуты, и после матча немец рвал и метал.

«Я не понимал, что происходит. Я был удивлен и зол. Счет стал 1:1, но для нас это ничего не меняло. Нужно было продолжать давить соперника и атаковать. Мы потеряли одного игрока и, хотя счет стал 1:1, весь стадион знал, что ход игры не изменится, поскольку мы играли без накала.

Когда вы уступаете «Реалу» 1:3, нужно давить его, а не пасовать туда-сюда и надеется, что удача свалится вам в руки. Нужно было давить соперника с первых минут. Мы этого не сделали и заслуженно вылетели.

Летом мы потратили 400 миллионов евро. Все говорили, что все изменится, но мы вылетели в том же раунде. Я по-прежнему убежден, что эта команда на многое способна, но такие игры показывают, что нам чего-то не хватает для больших трофеев.

Нам следует задуматься», – подытожил Дракслер в интервью ZDF.

«ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала второй сезон подряд. До этого парижане 4 раза кряду останавливались в четвертьфинале.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме