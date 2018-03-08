«Ювентус» обыграл «Тоттенхэм» и залетел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» разнес «Ювентус» по статистике в первом тайме, но забил лишь раз. Триппьер прострелил на Сона, который пробил в свою ногу, чем нейтрализовал Буффона, и мяч оказался в сетке. «Старая синьора» придумала ответ из 0 ударов в створ и очень порадовала «Уэмбли». Еще одной радостью стадиона (но не игроков) стал главный судья Шимон Марчиняк, который просмотрел фол на Косте и игру рукой Кьеллини и Бенатиа в штрафной.

«Ювентус» изменился после перерыва и засадил две пули с разницей в 3 минуты. Сначала Игуаин забил первым ударом в створ, потом Дибала отметился в ЛЧ впервые за 330 дней. «Тоттенхэм» опешил и до конца матча создал всего несколько моментов. Для победы их не хватило.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.

Днем ранее в следующую стадию ЛЧ вышли мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Еще одним четвертьфиналистом стал «Манчестер Сити», победивший по сумме двух встреч «Базель».

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