«Сити» слил «Базелю», но вырвался в четвертьфинал Лиги чемпионов

В 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Базель» по сумме двух встреч – 5:2 (4:0, 1:2).

Матч на «Этихаде» начался с быстрого гола Габи Жезуса, которому ассистировал Бернарду Силва на восьмой минуте. Бразилец забил первый гол с ноября 2017-го, прервав безголевую серию из 13 матчей.

На 17-й минуте Мохамед Эльйонусси завершил контратаку «Базеля», убежавшего на ворота «горожан» три в три.

Во втором тайме «Ман Сити» сохранял владение мячом около 70%, но пропустил второй мяч. Ланг потрясающим ударом в касание в ближний верхний угол с острого угла завершил контратаку «Базеля».

Несмотря на победу в ответном матче, «Базель» проиграл по сумме двух матчей (2:5) и пропустил в четвертьфинал «Манчестер Сити».

«Горожане» проиграли на своем поле впервые с декабря 2016-го.

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