Getty Images
«Сити» слил «Базелю», но вырвался в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ответная игра на «Этихаде» завершилась победой гостей – 2:1.
В 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Базель» по сумме двух встреч – 5:2 (4:0, 1:2).
Матч на «Этихаде» начался с быстрого гола Габи Жезуса, которому ассистировал Бернарду Силва на восьмой минуте. Бразилец забил первый гол с ноября 2017-го, прервав безголевую серию из 13 матчей.
На 17-й минуте Мохамед Эльйонусси завершил контратаку «Базеля», убежавшего на ворота «горожан» три в три.
Во втором тайме «Ман Сити» сохранял владение мячом около 70%, но пропустил второй мяч. Ланг потрясающим ударом в касание в ближний верхний угол с острого угла завершил контратаку «Базеля».
- Несмотря на победу в ответном матче, «Базель» проиграл по сумме двух матчей (2:5) и пропустил в четвертьфинал «Манчестер Сити».
- «Горожане» проиграли на своем поле впервые с декабря 2016-го.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте